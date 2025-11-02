UdvekslingDEX+
Den direkte TUTUT COIN pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TUTC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TUTC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TUTC

TUTC Prisinfo

Hvad er TUTC

TUTC Officiel hjemmeside

TUTC Tokenomics

TUTC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

TUTUT COIN Logo

TUTUT COIN Pris (TUTC)

Ikke noteret

1 TUTC til USD direkte pris:

$0.00022631
$0.00022631$0.00022631
-0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
TUTUT COIN (TUTC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:01:45 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-0.65%

-4.64%

-4.64%

TUTUT COIN (TUTC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TUTC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TUTCs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TUTC har ændret sig med -0.74% i løbet af den sidste time, -0.65% i løbet af 24 timer og -4.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) Markedsinformation

$ 226.41K
$ 226.41K$ 226.41K

--
----

$ 226.41K
$ 226.41K$ 226.41K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,288.876107
999,980,288.876107 999,980,288.876107

Den nuværende markedsværdi på TUTUT COIN er $ 226.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TUTC er 999.98M, med et samlet udbud på 999980288.876107. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 226.41K.

TUTUT COIN (TUTC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af TUTUT COIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af TUTUT COIN til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af TUTUT COIN til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af TUTUT COIN til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.65%
30 dage$ 0-24.57%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er TUTUT COIN (TUTC)

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

TUTUT COIN (TUTC) Ressource

Officiel hjemmeside

TUTUT COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil TUTUT COIN (TUTC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TUTUT COIN (TUTC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TUTUT COIN.

Tjek TUTUT COIN prisprediktion nu!

TUTC til lokale valutaer

TUTUT COIN (TUTC) Tokenomics

At forstå tokenomics for TUTUT COIN (TUTC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TUTC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om TUTUT COIN (TUTC)

Hvor meget er TUTUT COIN (TUTC) værd i dag?
Den direkte TUTC pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TUTC til USD pris?
Den aktuelle pris på TUTCtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af TUTUT COIN?
Markedsværdien for TUTC er $ 226.41K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TUTC?
Den cirkulerende forsyning af TUTC er 999.98M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TUTC?
TUTC opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TUTC?
TUTC så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TUTC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TUTC er -- USD.
Bliver TUTC højere i år?
TUTC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TUTC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:01:45 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

