TUTUT COIN (TUTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.74% Prisændring (1D) -0.65% Prisændring (7D) -4.64% Prisændring (7D) -4.64%

TUTUT COIN (TUTC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TUTC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TUTCs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TUTC har ændret sig med -0.74% i løbet af den sidste time, -0.65% i løbet af 24 timer og -4.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 226.41K$ 226.41K $ 226.41K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 226.41K$ 226.41K $ 226.41K Cirkulationsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Samlet Udbud 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Den nuværende markedsværdi på TUTUT COIN er $ 226.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TUTC er 999.98M, med et samlet udbud på 999980288.876107. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 226.41K.