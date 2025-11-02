UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte TurboUSD Unstablecoin pris i dag er 0.00000631 USD. Følg med i realtid ₸USD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ₸USD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte TurboUSD Unstablecoin pris i dag er 0.00000631 USD. Følg med i realtid ₸USD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ₸USD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ₸USD

₸USD Prisinfo

Hvad er ₸USD

₸USD Officiel hjemmeside

₸USD Tokenomics

₸USD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

TurboUSD Unstablecoin Logo

TurboUSD Unstablecoin Pris (₸USD)

Ikke noteret

1 ₸USD til USD direkte pris:

--
----
+0.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:01:32 (UTC+8)

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000617
$ 0.00000617$ 0.00000617
24H lav
$ 0.00000634
$ 0.00000634$ 0.00000634
24H høj

$ 0.00000617
$ 0.00000617$ 0.00000617

$ 0.00000634
$ 0.00000634$ 0.00000634

$ 0.00002022
$ 0.00002022$ 0.00002022

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+0.44%

+2.84%

+2.84%

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) realtidsprisen er $0.00000631. I løbet af de sidste 24 timer har ₸USD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000617 og et højdepunkt på $ 0.00000634, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ₸USDs højeste pris nogensinde er $ 0.00002022, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ₸USD har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +0.44% i løbet af 24 timer og +2.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Markedsinformation

$ 469.33K
$ 469.33K$ 469.33K

--
----

$ 630.62K
$ 630.62K$ 630.62K

74.42B
74.42B 74.42B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TurboUSD Unstablecoin er $ 469.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ₸USD er 74.42B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 630.62K.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af TurboUSD Unstablecoin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af TurboUSD Unstablecoin til USD $ -0.0000004333.
I de sidste 60 dage var prisændringen af TurboUSD Unstablecoin til USD $ -0.0000008925.
I de sidste 90 dage var prisændringen af TurboUSD Unstablecoin til USD $ +0.000002833775475078948.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.44%
30 dage$ -0.0000004333-6.86%
60 dage$ -0.0000008925-14.14%
90 dage$ +0.000002833775475078948+81.52%

Hvad er TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Ressource

Officiel hjemmeside

TurboUSD Unstablecoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil TurboUSD Unstablecoin (₸USD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TurboUSD Unstablecoin (₸USD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TurboUSD Unstablecoin.

Tjek TurboUSD Unstablecoin prisprediktion nu!

₸USD til lokale valutaer

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Tokenomics

At forstå tokenomics for TurboUSD Unstablecoin (₸USD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ₸USD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Hvor meget er TurboUSD Unstablecoin (₸USD) værd i dag?
Den direkte ₸USD pris i USD er 0.00000631 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ₸USD til USD pris?
Den aktuelle pris på ₸USDtil USD er $ 0.00000631. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af TurboUSD Unstablecoin?
Markedsværdien for ₸USD er $ 469.33K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ₸USD?
Den cirkulerende forsyning af ₸USD er 74.42B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ₸USD?
₸USD opnåede en ATH-pris på 0.00002022 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ₸USD?
₸USD så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ₸USD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ₸USD er -- USD.
Bliver ₸USD højere i år?
₸USD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ₸USD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:01:32 (UTC+8)

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,976.39
$109,976.39$109,976.39

-0.28%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.73
$3,866.73$3,866.73

-0.74%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02820
$0.02820$0.02820

-6.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.18
$185.18$185.18

-0.66%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,976.39
$109,976.39$109,976.39

-0.28%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.73
$3,866.73$3,866.73

-0.74%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.18
$185.18$185.18

-0.66%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.25
$71.25$71.25

+0.47%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.755
$19.755$19.755

+3.39%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07691
$0.07691$0.07691

+53.82%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0039681
$0.0039681$0.0039681

+94.54%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005414
$0.00005414$0.00005414

+84.02%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004320
$0.0000000000004320$0.0000000000004320

+43.28%