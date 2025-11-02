TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000617 $ 0.00000617 $ 0.00000617 24H lav $ 0.00000634 $ 0.00000634 $ 0.00000634 24H høj 24H lav $ 0.00000617$ 0.00000617 $ 0.00000617 24H høj $ 0.00000634$ 0.00000634 $ 0.00000634 All Time High $ 0.00002022$ 0.00002022 $ 0.00002022 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.12% Prisændring (1D) +0.44% Prisændring (7D) +2.84% Prisændring (7D) +2.84%

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) realtidsprisen er $0.00000631. I løbet af de sidste 24 timer har ₸USD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000617 og et højdepunkt på $ 0.00000634, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ₸USDs højeste pris nogensinde er $ 0.00002022, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ₸USD har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +0.44% i løbet af 24 timer og +2.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 469.33K$ 469.33K $ 469.33K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 630.62K$ 630.62K $ 630.62K Cirkulationsforsyning 74.42B 74.42B 74.42B Samlet Udbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TurboUSD Unstablecoin er $ 469.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ₸USD er 74.42B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 630.62K.