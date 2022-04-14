Turbos Finance (TURBOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Turbos Finance (TURBOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Turbos Finance (TURBOS) Information What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.turbos.finance/ Hvidbog: https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6 Køb TURBOS nu!

Turbos Finance (TURBOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Turbos Finance (TURBOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M Alle tiders Høj: $ 0.00726967 $ 0.00726967 $ 0.00726967 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00114979 $ 0.00114979 $ 0.00114979 Få mere at vide om Turbos Finance (TURBOS) pris

Turbos Finance (TURBOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Turbos Finance (TURBOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TURBOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TURBOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TURBOS's tokenomics, kan du udforske TURBOS tokens live-pris!

