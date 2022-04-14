Tubbi (TUBBI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tubbi (TUBBI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tubbi (TUBBI) Information $TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders. Officiel hjemmeside: https://tubbi.meme Hvidbog: https://tubbi.gitbook.io/tubbi Køb TUBBI nu!

Tubbi (TUBBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tubbi (TUBBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tubbi (TUBBI) pris

Tubbi (TUBBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tubbi (TUBBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUBBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUBBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUBBI's tokenomics, kan du udforske TUBBI tokens live-pris!

