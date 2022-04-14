Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tsotchke (TSOTCHKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tsotchke (TSOTCHKE) Information Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization. Officiel hjemmeside: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Køb TSOTCHKE nu!

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tsotchke (TSOTCHKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 946.38M $ 946.38M $ 946.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Alle tiders Høj: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 Alle tiders Lav: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Nuværende pris: $ 0.00205998 $ 0.00205998 $ 0.00205998 Få mere at vide om Tsotchke (TSOTCHKE) pris

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tsotchke (TSOTCHKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TSOTCHKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TSOTCHKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TSOTCHKE's tokenomics, kan du udforske TSOTCHKE tokens live-pris!

TSOTCHKE Prisprediktion Vil du vide, hvor TSOTCHKE måske er på vej hen? Vores TSOTCHKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TSOTCHKE Tokens prisprediktion nu!

