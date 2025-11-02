UdvekslingDEX+
Mere om TRUMPIUS

TRUMPIUS Prisinfo

Hvad er TRUMPIUS

TRUMPIUS Officiel hjemmeside

TRUMPIUS Tokenomics

TRUMPIUS Prisprognose

Trumpius Maximus Logo

Trumpius Maximus Pris (TRUMPIUS)

Ikke noteret

1 TRUMPIUS til USD direkte pris:

$0.00239874
+0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Live prisdiagram
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00234682
24H lav
$ 0.00242324
24H høj

$ 0.00234682
$ 0.00242324
$ 0.43177
$ 0.00227985
-0.26%

+0.53%

-6.59%

-6.59%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) realtidsprisen er $0.0023985. I løbet af de sidste 24 timer har TRUMPIUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00234682 og et højdepunkt på $ 0.00242324, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRUMPIUSs højeste pris nogensinde er $ 0.43177, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00227985.

Når det gælder kortsigtet performance, TRUMPIUS har ændret sig med -0.26% i løbet af den sidste time, +0.53% i løbet af 24 timer og -6.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Markedsinformation

$ 112.74K
--
$ 112.74K
47.00M
47,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Trumpius Maximus er $ 112.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRUMPIUS er 47.00M, med et samlet udbud på 47000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 112.74K.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Trumpius Maximus til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Trumpius Maximus til USD $ -0.0005727673.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Trumpius Maximus til USD $ -0.0005138100.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Trumpius Maximus til USD $ -0.0006321408791810784.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.53%
30 dage$ -0.0005727673-23.88%
60 dage$ -0.0005138100-21.42%
90 dage$ -0.0006321408791810784-20.85%

Hvad er Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Ressource

Officiel hjemmeside

Trumpius Maximus Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Trumpius Maximus (TRUMPIUS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Trumpius Maximus (TRUMPIUS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Trumpius Maximus.

Tjek Trumpius Maximus prisprediktion nu!

TRUMPIUS til lokale valutaer

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Trumpius Maximus (TRUMPIUS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TRUMPIUS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Hvor meget er Trumpius Maximus (TRUMPIUS) værd i dag?
Den direkte TRUMPIUS pris i USD er 0.0023985 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TRUMPIUS til USD pris?
Den aktuelle pris på TRUMPIUStil USD er $ 0.0023985. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Trumpius Maximus?
Markedsværdien for TRUMPIUS er $ 112.74K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TRUMPIUS?
Den cirkulerende forsyning af TRUMPIUS er 47.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TRUMPIUS?
TRUMPIUS opnåede en ATH-pris på 0.43177 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TRUMPIUS?
TRUMPIUS så en ATL-pris på 0.00227985 USD.
Hvad er handelsvolumen for TRUMPIUS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TRUMPIUS er -- USD.
Bliver TRUMPIUS højere i år?
TRUMPIUS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TRUMPIUS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

