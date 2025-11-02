Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00234682 $ 0.00234682 $ 0.00234682 24H lav $ 0.00242324 $ 0.00242324 $ 0.00242324 24H høj 24H lav $ 0.00234682$ 0.00234682 $ 0.00234682 24H høj $ 0.00242324$ 0.00242324 $ 0.00242324 All Time High $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Laveste pris $ 0.00227985$ 0.00227985 $ 0.00227985 Prisændring (1H) -0.26% Prisændring (1D) +0.53% Prisændring (7D) -6.59% Prisændring (7D) -6.59%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) realtidsprisen er $0.0023985. I løbet af de sidste 24 timer har TRUMPIUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00234682 og et højdepunkt på $ 0.00242324, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRUMPIUSs højeste pris nogensinde er $ 0.43177, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00227985.

Når det gælder kortsigtet performance, TRUMPIUS har ændret sig med -0.26% i løbet af den sidste time, +0.53% i løbet af 24 timer og -6.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 112.74K$ 112.74K $ 112.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 112.74K$ 112.74K $ 112.74K Cirkulationsforsyning 47.00M 47.00M 47.00M Samlet Udbud 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Trumpius Maximus er $ 112.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRUMPIUS er 47.00M, med et samlet udbud på 47000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 112.74K.