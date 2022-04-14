TrumpChain (DJT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TrumpChain (DJT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TrumpChain (DJT) Information TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we've built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization. Officiel hjemmeside: https://trumpchain.io

TrumpChain (DJT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrumpChain (DJT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.96K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.06K Alle tiders Høj: $ 0.00159019 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

TrumpChain (DJT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrumpChain (DJT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DJT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DJT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DJT's tokenomics, kan du udforske DJT tokens live-pris!

DJT Prisprediktion Vil du vide, hvor DJT måske er på vej hen? Vores DJT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DJT Tokens prisprediktion nu!

