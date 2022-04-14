Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trump Was Right About Everything (TWRAE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Information TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people. Officiel hjemmeside: https://twrae.com Køb TWRAE nu!

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trump Was Right About Everything (TWRAE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.95K $ 41.95K $ 41.95K Samlet udbud $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Cirkulerende forsyning $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.95K $ 41.95K $ 41.95K Alle tiders Høj: $ 0.00367428 $ 0.00367428 $ 0.00367428 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Trump Was Right About Everything (TWRAE) pris

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trump Was Right About Everything (TWRAE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TWRAE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TWRAE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TWRAE's tokenomics, kan du udforske TWRAE tokens live-pris!

