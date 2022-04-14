Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomics
Trump Shuffle (SHUFFLE) Information
Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!
Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trump Shuffle (SHUFFLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Trump Shuffle (SHUFFLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SHUFFLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SHUFFLE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SHUFFLE's tokenomics, kan du udforske SHUFFLE tokens live-pris!
SHUFFLE Prisprediktion
Vil du vide, hvor SHUFFLE måske er på vej hen? Vores SHUFFLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.