Trump Pepe (TRUMPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trump Pepe (TRUMPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trump Pepe (TRUMPE) Information Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025. Officiel hjemmeside: https://trumpecoineth.vip/ Køb TRUMPE nu!

Trump Pepe (TRUMPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trump Pepe (TRUMPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.54K $ 60.54K $ 60.54K Samlet udbud $ 988.50M $ 988.50M $ 988.50M Cirkulerende forsyning $ 988.50M $ 988.50M $ 988.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.54K $ 60.54K $ 60.54K Alle tiders Høj: $ 0.00021137 $ 0.00021137 $ 0.00021137 Alle tiders Lav: $ 0.00003487 $ 0.00003487 $ 0.00003487 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Trump Pepe (TRUMPE) pris

Trump Pepe (TRUMPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trump Pepe (TRUMPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUMPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUMPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUMPE's tokenomics, kan du udforske TRUMPE tokens live-pris!

TRUMPE Prisprediktion Vil du vide, hvor TRUMPE måske er på vej hen? Vores TRUMPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRUMPE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!