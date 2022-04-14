TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Information The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Officiel hjemmeside: https://www.trufin.io/ Hvidbog: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.78M $ 22.78M $ 22.78M Samlet udbud $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Cirkulerende forsyning $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.78M $ 22.78M $ 22.78M Alle tiders Høj: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Alle tiders Lav: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Nuværende pris: $ 3.02 $ 3.02 $ 3.02 Få mere at vide om TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) pris

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUNEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUNEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUNEAR's tokenomics, kan du udforske TRUNEAR tokens live-pris!

