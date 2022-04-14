TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Information The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.

TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.

TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions. Officiel hjemmeside: https://www.trufin.io/ Hvidbog: https://trufin.gitbook.io/docs/ Køb TRUMATIC nu!

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.31M $ 43.31M $ 43.31M Samlet udbud $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M Cirkulerende forsyning $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.31M $ 43.31M $ 43.31M Alle tiders Høj: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Alle tiders Lav: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Nuværende pris: $ 0.260833 $ 0.260833 $ 0.260833 Få mere at vide om TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) pris

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUMATIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUMATIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUMATIC's tokenomics, kan du udforske TRUMATIC tokens live-pris!

