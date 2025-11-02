TruFin Staked INJ (TRUINJ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 7.51 $ 7.51 $ 7.51 24H lav $ 8.04 $ 8.04 $ 8.04 24H høj 24H lav $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 24H høj $ 8.04$ 8.04 $ 8.04 All Time High $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Laveste pris $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Prisændring (1H) +0.37% Prisændring (1D) +3.88% Prisændring (7D) -5.63% Prisændring (7D) -5.63%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) realtidsprisen er $7.88. I løbet af de sidste 24 timer har TRUINJ handlet mellem et lavpunkt på $ 7.51 og et højdepunkt på $ 8.04, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRUINJs højeste pris nogensinde er $ 16.29, mens den laveste pris nogensinde er $ 4.75.

Når det gælder kortsigtet performance, TRUINJ har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, +3.88% i løbet af 24 timer og -5.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Cirkulationsforsyning 1.39M 1.39M 1.39M Samlet Udbud 1,390,324.610560543 1,390,324.610560543 1,390,324.610560543

Den nuværende markedsværdi på TruFin Staked INJ er $ 10.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRUINJ er 1.39M, med et samlet udbud på 1390324.610560543. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.96M.