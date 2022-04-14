TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TruFin Staked APT (TRUAPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TruFin Staked APT (TRUAPT) Information The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Officiel hjemmeside: https://www.trufin.io/ Køb TRUAPT nu!

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TruFin Staked APT (TRUAPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.15M $ 47.15M $ 47.15M Samlet udbud $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Cirkulerende forsyning $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.15M $ 47.15M $ 47.15M Alle tiders Høj: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Alle tiders Lav: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Nuværende pris: $ 4.77 $ 4.77 $ 4.77 Få mere at vide om TruFin Staked APT (TRUAPT) pris

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TruFin Staked APT (TRUAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUAPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUAPT's tokenomics, kan du udforske TRUAPT tokens live-pris!

TRUAPT Prisprediktion Vil du vide, hvor TRUAPT måske er på vej hen? Vores TRUAPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRUAPT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!