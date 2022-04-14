TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT).

  • Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.
  • When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.
  • Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Markedsværdi:
$ 47.15M
Samlet udbud
Samlet udbud
$ 9.89M
$ 9.89M$ 9.89M
Cirkulerende forsyning
$ 9.89M
$ 9.89M$ 9.89M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.15M
$ 47.15M
$ 47.15M$ 47.15M
Alle tiders Høj: $ 15.37
$ 15.37
$ 15.37$ 15.37
Alle tiders Lav: $ 3.84
$ 3.84
$ 3.84$ 3.84
Nuværende pris: $ 4.77
$ 4.77
$ 4.77$ 4.77

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TruFin Staked APT (TRUAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TRUAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TRUAPT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TRUAPT's tokenomics, kan du udforske TRUAPT tokens live-pris!

