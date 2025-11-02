True Base Army (TBA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0023274$ 0.0023274 $ 0.0023274 Laveste pris $ 0.00120571$ 0.00120571 $ 0.00120571 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

True Base Army (TBA) realtidsprisen er $0.00161003. I løbet af de sidste 24 timer har TBA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TBAs højeste pris nogensinde er $ 0.0023274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00120571.

Når det gælder kortsigtet performance, TBA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

True Base Army (TBA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på True Base Army er $ 1.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TBA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.61M.