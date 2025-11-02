UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte True Base Army pris i dag er 0.00161003 USD. Følg med i realtid TBA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TBA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte True Base Army pris i dag er 0.00161003 USD. Følg med i realtid TBA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TBA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TBA

TBA Prisinfo

Hvad er TBA

TBA Officiel hjemmeside

TBA Tokenomics

TBA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

True Base Army Logo

True Base Army Pris (TBA)

Ikke noteret

1 TBA til USD direkte pris:

$0.00161003
$0.00161003$0.00161003
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
True Base Army (TBA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:00:50 (UTC+8)

True Base Army (TBA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023274
$ 0.0023274$ 0.0023274

$ 0.00120571
$ 0.00120571$ 0.00120571

--

--

0.00%

0.00%

True Base Army (TBA) realtidsprisen er $0.00161003. I løbet af de sidste 24 timer har TBA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TBAs højeste pris nogensinde er $ 0.0023274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00120571.

Når det gælder kortsigtet performance, TBA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

True Base Army (TBA) Markedsinformation

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på True Base Army er $ 1.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TBA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.61M.

True Base Army (TBA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af True Base Army til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af True Base Army til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af True Base Army til USD $ -0.0002065048.
I de sidste 90 dage var prisændringen af True Base Army til USD $ -0.0001149502607612389.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ -0.0002065048-12.82%
90 dage$ -0.0001149502607612389-6.66%

Hvad er True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

True Base Army (TBA) Ressource

Officiel hjemmeside

True Base Army Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil True Base Army (TBA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine True Base Army (TBA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for True Base Army.

Tjek True Base Army prisprediktion nu!

TBA til lokale valutaer

True Base Army (TBA) Tokenomics

At forstå tokenomics for True Base Army (TBA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TBA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om True Base Army (TBA)

Hvor meget er True Base Army (TBA) værd i dag?
Den direkte TBA pris i USD er 0.00161003 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TBA til USD pris?
Den aktuelle pris på TBAtil USD er $ 0.00161003. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af True Base Army?
Markedsværdien for TBA er $ 1.61M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TBA?
Den cirkulerende forsyning af TBA er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TBA?
TBA opnåede en ATH-pris på 0.0023274 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TBA?
TBA så en ATL-pris på 0.00120571 USD.
Hvad er handelsvolumen for TBA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TBA er -- USD.
Bliver TBA højere i år?
TBA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TBA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:00:50 (UTC+8)

True Base Army (TBA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,965.58
$109,965.58$109,965.58

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.14
$3,866.14$3,866.14

-0.75%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02820
$0.02820$0.02820

-6.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.10
$185.10$185.10

-0.70%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,965.58
$109,965.58$109,965.58

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.14
$3,866.14$3,866.14

-0.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.10
$185.10$185.10

-0.70%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.29
$71.29$71.29

+0.53%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.735
$19.735$19.735

+3.29%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07690
$0.07690$0.07690

+53.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0039681
$0.0039681$0.0039681

+94.54%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005486
$0.00005486$0.00005486

+86.47%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005039
$0.0000000000005039$0.0000000000005039

+67.13%