TRONCHES (TRONCHES) Tokenomics

TRONCHES (TRONCHES) Information "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" is a brilliant and ingenious fusion of three powerful concepts: Tron, Riches, and Trenches. This trinity encapsulates a profound narrative and vision within a single, memorable word. Combining these three elements, "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" tells a compelling story of journeying from the trenches through the Tron network to attain riches. It encapsulates the essence of resilience and ambition, suggesting that through commitment and leveraging the power of Tron blockchain, individuals can overcome obstacles and achieve extraordinary success. Officiel hjemmeside: https://thetronches.com/ Køb TRONCHES nu!

TRONCHES (TRONCHES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRONCHES (TRONCHES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.86K $ 26.86K $ 26.86K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.86K $ 26.86K $ 26.86K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TRONCHES (TRONCHES) pris

TRONCHES (TRONCHES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRONCHES (TRONCHES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRONCHES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRONCHES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRONCHES's tokenomics, kan du udforske TRONCHES tokens live-pris!

