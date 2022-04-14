TROLLI CTO (TROLLICTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i TROLLI CTO (TROLLICTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TROLLI CTO (TROLLICTO) Information $TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up! Officiel hjemmeside: https://trollicto.xyz/ Køb TROLLICTO nu!

TROLLI CTO (TROLLICTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TROLLI CTO (TROLLICTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.56K $ 24.56K $ 24.56K Samlet udbud $ 919.04M $ 919.04M $ 919.04M Cirkulerende forsyning $ 919.04M $ 919.04M $ 919.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.56K $ 24.56K $ 24.56K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TROLLI CTO (TROLLICTO) pris

TROLLI CTO (TROLLICTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TROLLI CTO (TROLLICTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TROLLICTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TROLLICTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TROLLICTO's tokenomics, kan du udforske TROLLICTO tokens live-pris!

