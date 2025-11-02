Troll House (TROLLHOUSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) -1.51% Prisændring (7D) +2.69% Prisændring (7D) +2.69%

Troll House (TROLLHOUSE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TROLLHOUSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TROLLHOUSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00104095, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TROLLHOUSE har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -1.51% i løbet af 24 timer og +2.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Troll House (TROLLHOUSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.98K$ 25.98K $ 25.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 25.98K$ 25.98K $ 25.98K Cirkulationsforsyning 999.31M 999.31M 999.31M Samlet Udbud 999,305,384.860534 999,305,384.860534 999,305,384.860534

Den nuværende markedsværdi på Troll House er $ 25.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TROLLHOUSE er 999.31M, med et samlet udbud på 999305384.860534. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.98K.