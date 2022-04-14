TRM (TRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRM (TRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRM (TRM) Information Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM. Officiel hjemmeside: https://usdtrm.com/

TRM (TRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRM (TRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.26K $ 3.26K $ 3.26K Samlet udbud $ 974.11M $ 974.11M $ 974.11M Cirkulerende forsyning $ 974.11M $ 974.11M $ 974.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.26K $ 3.26K $ 3.26K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TRM (TRM) pris

TRM (TRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRM (TRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRM's tokenomics, kan du udforske TRM tokens live-pris!

