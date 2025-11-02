UdvekslingDEX+
Den direkte Trivians pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TRIVIA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TRIVIA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Trivians pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TRIVIA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TRIVIA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TRIVIA

TRIVIA Prisinfo

Hvad er TRIVIA

TRIVIA Officiel hjemmeside

TRIVIA Tokenomics

TRIVIA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Trivians Logo

Trivians Pris (TRIVIA)

Ikke noteret

1 TRIVIA til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Trivians (TRIVIA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:43:02 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.13%

+0.13%

Trivians (TRIVIA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TRIVIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRIVIAs højeste pris nogensinde er $ 0.04093968, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TRIVIA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trivians (TRIVIA) Markedsinformation

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Trivians er $ 33.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRIVIA er 615.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 54.86K.

Trivians (TRIVIA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Trivians til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Trivians til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Trivians til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Trivians til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-15.21%
60 dage$ 0-39.56%
90 dage$ 0--

Hvad er Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Trivians (TRIVIA) Ressource

Officiel hjemmeside

Trivians Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Trivians (TRIVIA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Trivians (TRIVIA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Trivians.

Tjek Trivians prisprediktion nu!

TRIVIA til lokale valutaer

Trivians (TRIVIA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Trivians (TRIVIA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TRIVIA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Trivians (TRIVIA)

Hvor meget er Trivians (TRIVIA) værd i dag?
Den direkte TRIVIA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TRIVIA til USD pris?
Den aktuelle pris på TRIVIAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Trivians?
Markedsværdien for TRIVIA er $ 33.74K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TRIVIA?
Den cirkulerende forsyning af TRIVIA er 615.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TRIVIA?
TRIVIA opnåede en ATH-pris på 0.04093968 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TRIVIA?
TRIVIA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TRIVIA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TRIVIA er -- USD.
Bliver TRIVIA højere i år?
TRIVIA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TRIVIA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:43:02 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

