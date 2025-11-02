Trivians (TRIVIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04093968$ 0.04093968 $ 0.04093968 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.13% Prisændring (7D) +0.13%

Trivians (TRIVIA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TRIVIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRIVIAs højeste pris nogensinde er $ 0.04093968, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TRIVIA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trivians (TRIVIA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Cirkulationsforsyning 615.00M 615.00M 615.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Trivians er $ 33.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRIVIA er 615.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 54.86K.