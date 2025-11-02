TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0,00483987 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -%2,36 Prisændring (1D) +%17,28 Prisændring (7D) +%47,80

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TRIVI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRIVIs højeste pris nogensinde er $ 0,00483987, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TRIVI har ændret sig med -%2,36 i løbet af den sidste time, +%17,28 i løbet af 24 timer og +%47,80 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 356,11K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 702,10K Cirkulationsforsyning 507,21M Samlet Udbud 1.000.000.000,0

Den nuværende markedsværdi på TriviAgent by Virtuals er $ 356,11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRIVI er 507,21M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 702,10K.