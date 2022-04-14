Tritcoin (TRIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tritcoin (TRIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tritcoin (TRIT) Information $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Officiel hjemmeside: https://tritcoin.vercel.app Hvidbog: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper Køb TRIT nu!

Tritcoin (TRIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tritcoin (TRIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 124.36K $ 124.36K $ 124.36K Samlet udbud $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M Cirkulerende forsyning $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 124.36K $ 124.36K $ 124.36K Alle tiders Høj: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012386 $ 0.00012386 $ 0.00012386 Få mere at vide om Tritcoin (TRIT) pris

Tritcoin (TRIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tritcoin (TRIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRIT's tokenomics, kan du udforske TRIT tokens live-pris!

