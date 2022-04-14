Trip (TRIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trip (TRIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trip (TRIP) Information Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users. Officiel hjemmeside: https://trip.game/ Hvidbog: https://trip.game/whitepaper Køb TRIP nu!

Trip (TRIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trip (TRIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 454.63M $ 454.63M $ 454.63M Samlet udbud $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M Cirkulerende forsyning $ 29.50M $ 29.50M $ 29.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Alle tiders Høj: $ 15.56 $ 15.56 $ 15.56 Alle tiders Lav: $ 4.92 $ 4.92 $ 4.92 Nuværende pris: $ 15.41 $ 15.41 $ 15.41 Få mere at vide om Trip (TRIP) pris

Trip (TRIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trip (TRIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRIP's tokenomics, kan du udforske TRIP tokens live-pris!

