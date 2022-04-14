Triad (TRD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Triad (TRD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Triad (TRD) Information Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. Officiel hjemmeside: https://www.triadmarkets.com/ Hvidbog: https://docs.triadfi.co/ Køb TRD nu!

Triad (TRD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Triad (TRD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 370.76K $ 370.76K $ 370.76K Samlet udbud $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Cirkulerende forsyning $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 575.28K $ 575.28K $ 575.28K Alle tiders Høj: $ 0.295176 $ 0.295176 $ 0.295176 Alle tiders Lav: $ 0.02788908 $ 0.02788908 $ 0.02788908 Nuværende pris: $ 0.03294557 $ 0.03294557 $ 0.03294557 Få mere at vide om Triad (TRD) pris

Triad (TRD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Triad (TRD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRD's tokenomics, kan du udforske TRD tokens live-pris!

TRD Prisprediktion Vil du vide, hvor TRD måske er på vej hen? Vores TRD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRD Tokens prisprediktion nu!

