TrenchBuddy (TRENCH) Information Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: Token comments and ring visualizations.

Network parameters adjusted for Solana compatibility.

Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Officiel hjemmeside: https://trenchbuddy.io/ Køb TRENCH nu!

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrenchBuddy (TRENCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 469.85K $ 469.85K $ 469.85K Samlet udbud $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Cirkulerende forsyning $ 962.80M $ 962.80M $ 962.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 487.02K $ 487.02K $ 487.02K Alle tiders Høj: $ 0.01150304 $ 0.01150304 $ 0.01150304 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048525 $ 0.00048525 $ 0.00048525 Få mere at vide om TrenchBuddy (TRENCH) pris

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrenchBuddy (TRENCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRENCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRENCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRENCH's tokenomics, kan du udforske TRENCH tokens live-pris!

