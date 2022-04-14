TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TrenchAI (TRENCHAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TrenchAI (TRENCHAI) Information Automated meme coin sniper & trading tool. Evolving with every trade. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/AaWVpk6eZbgBfVbq1UfXw3EXBmAvw4QXov1xHuG7pump Køb TRENCHAI nu!

TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrenchAI (TRENCHAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 264.22K $ 264.22K $ 264.22K Samlet udbud $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Cirkulerende forsyning $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 264.22K $ 264.22K $ 264.22K Alle tiders Høj: $ 0.01249511 $ 0.01249511 $ 0.01249511 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026442 $ 0.00026442 $ 0.00026442 Få mere at vide om TrenchAI (TRENCHAI) pris

TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrenchAI (TRENCHAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRENCHAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRENCHAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRENCHAI's tokenomics, kan du udforske TRENCHAI tokens live-pris!

TRENCHAI Prisprediktion Vil du vide, hvor TRENCHAI måske er på vej hen? Vores TRENCHAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRENCHAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!