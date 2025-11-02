Trench Digger (TRENCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02983638 $ 0.02983638 $ 0.02983638 24H lav $ 0.03136054 $ 0.03136054 $ 0.03136054 24H høj 24H lav $ 0.02983638$ 0.02983638 $ 0.02983638 24H høj $ 0.03136054$ 0.03136054 $ 0.03136054 All Time High $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Laveste pris $ 0.02922898$ 0.02922898 $ 0.02922898 Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) -3.95% Prisændring (7D) -37.87% Prisændring (7D) -37.87%

Trench Digger (TRENCH) realtidsprisen er $0.02988159. I løbet af de sidste 24 timer har TRENCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02983638 og et højdepunkt på $ 0.03136054, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRENCHs højeste pris nogensinde er $ 0.524208, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02922898.

Når det gælder kortsigtet performance, TRENCH har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -3.95% i løbet af 24 timer og -37.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trench Digger (TRENCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Trench Digger er $ 29.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRENCH er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.85K.