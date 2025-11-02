Trench Coin (TRENCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00021043 $ 0.00021043 $ 0.00021043 24H lav $ 0.0003716 $ 0.0003716 $ 0.0003716 24H høj 24H lav $ 0.00021043$ 0.00021043 $ 0.00021043 24H høj $ 0.0003716$ 0.0003716 $ 0.0003716 All Time High $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Laveste pris $ 0.00016997$ 0.00016997 $ 0.00016997 Prisændring (1H) -1.34% Prisændring (1D) -16.81% Prisændring (7D) +3.79% Prisændring (7D) +3.79%

Trench Coin (TRENCH) realtidsprisen er $0.00021333. I løbet af de sidste 24 timer har TRENCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00021043 og et højdepunkt på $ 0.0003716, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRENCHs højeste pris nogensinde er $ 0.00225343, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016997.

Når det gælder kortsigtet performance, TRENCH har ændret sig med -1.34% i løbet af den sidste time, -16.81% i løbet af 24 timer og +3.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trench Coin (TRENCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 213.38K$ 213.38K $ 213.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 213.38K$ 213.38K $ 213.38K Cirkulationsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Samlet Udbud 999,961,813.14184 999,961,813.14184 999,961,813.14184

Den nuværende markedsværdi på Trench Coin er $ 213.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRENCH er 999.96M, med et samlet udbud på 999961813.14184. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 213.38K.