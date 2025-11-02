Treehouse AVAX (TAVAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 22.44 24H høj $ 23.09 All Time High $ 43.51 Laveste pris $ 12.16 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) +2.71% Prisændring (7D) -4.70%

Treehouse AVAX (TAVAX) realtidsprisen er $23.06. I løbet af de sidste 24 timer har TAVAX handlet mellem et lavpunkt på $ 22.44 og et højdepunkt på $ 23.09, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAVAXs højeste pris nogensinde er $ 43.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 12.16.

Når det gælder kortsigtet performance, TAVAX har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, +2.71% i løbet af 24 timer og -4.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Treehouse AVAX (TAVAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.04M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.04M Cirkulationsforsyning 45.29K Samlet Udbud 45,289.02491301351

Den nuværende markedsværdi på Treehouse AVAX er $ 1.04M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TAVAX er 45.29K, med et samlet udbud på 45289.02491301351. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.04M.