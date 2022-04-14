Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Information A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Officiel hjemmeside: https://www.treeincat.com Hvidbog: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Køb TREEINCAT nu!

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 412.87K $ 412.87K $ 412.87K Samlet udbud $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Cirkulerende forsyning $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 412.87K $ 412.87K $ 412.87K Alle tiders Høj: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 Alle tiders Lav: $ 0.00012171 $ 0.00012171 $ 0.00012171 Nuværende pris: $ 0.00041911 $ 0.00041911 $ 0.00041911 Få mere at vide om Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) pris

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TREEINCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TREEINCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TREEINCAT's tokenomics, kan du udforske TREEINCAT tokens live-pris!

TREEINCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor TREEINCAT måske er på vej hen? Vores TREEINCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TREEINCAT Tokens prisprediktion nu!

