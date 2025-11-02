UdvekslingDEX+
The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here's how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

Mere om TREASURY

TREASURY Prisinfo

Hvad er TREASURY

TREASURY Officiel hjemmeside

TREASURY Tokenomics

TREASURY Prisprognose

Treasury Coin Logo

Treasury Coin Pris (TREASURY)

Ikke noteret

1 TREASURY til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Treasury Coin (TREASURY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:30:29 (UTC+8)

Treasury Coin (TREASURY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.91%

-5.91%

Treasury Coin (TREASURY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TREASURY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TREASURYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TREASURY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -5.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Treasury Coin (TREASURY) Markedsinformation

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

--
----

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,894.565559
995,702,894.565559 995,702,894.565559

Den nuværende markedsværdi på Treasury Coin er $ 11.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TREASURY er 995.70M, med et samlet udbud på 995702894.565559. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.14K.

Treasury Coin (TREASURY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Treasury Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Treasury Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Treasury Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Treasury Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-49.48%
60 dage$ 0-46.30%
90 dage$ 0--

Hvad er Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Treasury Coin (TREASURY) Ressource

Officiel hjemmeside

Treasury Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Treasury Coin (TREASURY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Treasury Coin (TREASURY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Treasury Coin.

Tjek Treasury Coin prisprediktion nu!

TREASURY til lokale valutaer

Treasury Coin (TREASURY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Treasury Coin (TREASURY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TREASURY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Treasury Coin (TREASURY)

Hvor meget er Treasury Coin (TREASURY) værd i dag?
Den direkte TREASURY pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TREASURY til USD pris?
Den aktuelle pris på TREASURYtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Treasury Coin?
Markedsværdien for TREASURY er $ 11.14K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TREASURY?
Den cirkulerende forsyning af TREASURY er 995.70M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TREASURY?
TREASURY opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TREASURY?
TREASURY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TREASURY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TREASURY er -- USD.
Bliver TREASURY højere i år?
TREASURY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TREASURY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:30:29 (UTC+8)

Treasury Coin (TREASURY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

