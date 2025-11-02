Treasury Coin (TREASURY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -5.91% Prisændring (7D) -5.91%

Treasury Coin (TREASURY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TREASURY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TREASURYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TREASURY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -5.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Treasury Coin (TREASURY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Cirkulationsforsyning 995.70M 995.70M 995.70M Samlet Udbud 995,702,894.565559 995,702,894.565559 995,702,894.565559

Den nuværende markedsværdi på Treasury Coin er $ 11.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TREASURY er 995.70M, med et samlet udbud på 995702894.565559. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.14K.