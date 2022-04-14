TRDGtoken (TRDG) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRDGtoken (TRDG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRDGtoken (TRDG) Information $TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe! Officiel hjemmeside: https://trdgtoken.com/ Køb TRDG nu!

TRDGtoken (TRDG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRDGtoken (TRDG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 229.46K $ 229.46K $ 229.46K Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 31,802.07T $ 31,802.07T $ 31,802.07T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 721.52K $ 721.52K $ 721.52K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TRDGtoken (TRDG) pris

TRDGtoken (TRDG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRDGtoken (TRDG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRDG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRDG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRDG's tokenomics, kan du udforske TRDG tokens live-pris!

TRDG Prisprediktion Vil du vide, hvor TRDG måske er på vej hen? Vores TRDG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

