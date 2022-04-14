Traxx (TRAXX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Traxx (TRAXX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Traxx (TRAXX) Information The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Officiel hjemmeside: https://www.tokentraxx.com/ Hvidbog: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Køb TRAXX nu!

Traxx (TRAXX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Traxx (TRAXX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.71K $ 255.71K $ 255.71K Samlet udbud $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerende forsyning $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 366.85K $ 366.85K $ 366.85K Alle tiders Høj: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00104814 $ 0.00104814 $ 0.00104814 Få mere at vide om Traxx (TRAXX) pris

Traxx (TRAXX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Traxx (TRAXX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRAXX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRAXX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRAXX's tokenomics, kan du udforske TRAXX tokens live-pris!

