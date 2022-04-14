Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Information From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump Køb 50STATES nu!

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.53K $ 10.53K $ 10.53K Samlet udbud $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M Cirkulerende forsyning $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.53K $ 10.53K $ 10.53K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) pris

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 50STATES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 50STATES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 50STATES's tokenomics, kan du udforske 50STATES tokens live-pris!

50STATES Prisprediktion Vil du vide, hvor 50STATES måske er på vej hen? Vores 50STATES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 50STATES Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!