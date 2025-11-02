UdvekslingDEX+
Den direkte Trashy By Matt Furie pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TRASHY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TRASHY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TRASHY

TRASHY Prisinfo

Hvad er TRASHY

TRASHY Officiel hjemmeside

TRASHY Tokenomics

TRASHY Prisprognose

Trashy By Matt Furie Logo

Trashy By Matt Furie Pris (TRASHY)

Ikke noteret

1 TRASHY til USD direkte pris:

--
----
+2.40%1D
mexc
USD
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:42:51 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+2.42%

-13.20%

-13.20%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TRASHY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRASHYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TRASHY har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, +2.42% i løbet af 24 timer og -13.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Markedsinformation

$ 28.61K
$ 28.61K$ 28.61K

--
----

$ 28.61K
$ 28.61K$ 28.61K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.247141
999,963,217.247141 999,963,217.247141

Den nuværende markedsværdi på Trashy By Matt Furie er $ 28.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRASHY er 999.96M, med et samlet udbud på 999963217.247141. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.61K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Trashy By Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Trashy By Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Trashy By Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Trashy By Matt Furie til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.42%
30 dage$ 0-56.70%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Ressource

Officiel hjemmeside

Trashy By Matt Furie Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Trashy By Matt Furie (TRASHY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Trashy By Matt Furie (TRASHY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Trashy By Matt Furie.

Tjek Trashy By Matt Furie prisprediktion nu!

TRASHY til lokale valutaer

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Trashy By Matt Furie (TRASHY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TRASHY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Hvor meget er Trashy By Matt Furie (TRASHY) værd i dag?
Den direkte TRASHY pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TRASHY til USD pris?
Den aktuelle pris på TRASHYtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Trashy By Matt Furie?
Markedsværdien for TRASHY er $ 28.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TRASHY?
Den cirkulerende forsyning af TRASHY er 999.96M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TRASHY?
TRASHY opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TRASHY?
TRASHY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TRASHY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TRASHY er -- USD.
Bliver TRASHY højere i år?
TRASHY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TRASHY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:42:51 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

