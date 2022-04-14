TrancheVest (TRANCHE) Tokenomics Få vigtig indsigt i TrancheVest (TRANCHE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TrancheVest (TRANCHE) Information TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions. The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite. Officiel hjemmeside: https://tranchevest.com/ Køb TRANCHE nu!

TrancheVest (TRANCHE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrancheVest (TRANCHE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.78K Samlet udbud $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.78K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

TrancheVest (TRANCHE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrancheVest (TRANCHE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRANCHE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRANCHE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRANCHE's tokenomics, kan du udforske TRANCHE tokens live-pris!

