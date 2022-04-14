Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tralalero Tralala (TRALALERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tralalero Tralala (TRALALERO) Information Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Officiel hjemmeside: https://tralalero.webby.fun/ Hvidbog: https://tralalero.webby.fun/ Køb TRALALERO nu!

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tralalero Tralala (TRALALERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 151.81K $ 151.81K $ 151.81K Samlet udbud $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Cirkulerende forsyning $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 151.81K $ 151.81K $ 151.81K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015183 $ 0.00015183 $ 0.00015183 Få mere at vide om Tralalero Tralala (TRALALERO) pris

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tralalero Tralala (TRALALERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRALALERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRALALERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRALALERO's tokenomics, kan du udforske TRALALERO tokens live-pris!

