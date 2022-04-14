Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tradiecoin (TRADIECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tradiecoin (TRADIECOIN) Information a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Officiel hjemmeside: http://www.Tradiecoinmeme.com Hvidbog: http://www.Tradiecoinmeme.com Køb TRADIECOIN nu!

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tradiecoin (TRADIECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 474.99K $ 474.99K $ 474.99K Samlet udbud $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M Cirkulerende forsyning $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 474.99K $ 474.99K $ 474.99K Alle tiders Høj: $ 0.00136888 $ 0.00136888 $ 0.00136888 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048443 $ 0.00048443 $ 0.00048443 Få mere at vide om Tradiecoin (TRADIECOIN) pris

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tradiecoin (TRADIECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRADIECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRADIECOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRADIECOIN's tokenomics, kan du udforske TRADIECOIN tokens live-pris!

TRADIECOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor TRADIECOIN måske er på vej hen? Vores TRADIECOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRADIECOIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!