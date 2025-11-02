TRADESMAN (TRADIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017118 $ 0.00017118 $ 0.00017118 24H lav $ 0.00019604 $ 0.00019604 $ 0.00019604 24H høj 24H lav $ 0.00017118$ 0.00017118 $ 0.00017118 24H høj $ 0.00019604$ 0.00019604 $ 0.00019604 All Time High $ 0.00025547$ 0.00025547 $ 0.00025547 Laveste pris $ 0.00009049$ 0.00009049 $ 0.00009049 Prisændring (1H) -0.62% Prisændring (1D) +9.96% Prisændring (7D) +6.87% Prisændring (7D) +6.87%

TRADESMAN (TRADIE) realtidsprisen er $0.00019046. I løbet af de sidste 24 timer har TRADIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017118 og et højdepunkt på $ 0.00019604, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRADIEs højeste pris nogensinde er $ 0.00025547, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009049.

Når det gælder kortsigtet performance, TRADIE har ændret sig med -0.62% i løbet af den sidste time, +9.96% i løbet af 24 timer og +6.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TRADESMAN (TRADIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 209.60K$ 209.60K $ 209.60K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 209.60K$ 209.60K $ 209.60K Cirkulationsforsyning 1.10B 1.10B 1.10B Samlet Udbud 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

Den nuværende markedsværdi på TRADESMAN er $ 209.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRADIE er 1.10B, med et samlet udbud på 1095219270.259721. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 209.60K.