Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Information This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Officiel hjemmeside: https://www.tradable.xyz/ Køb PC0000031 nu!

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Samlet udbud $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Cirkulerende forsyning $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Alle tiders Høj: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Alle tiders Lav: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) pris

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PC0000031 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PC0000031 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PC0000031's tokenomics, kan du udforske PC0000031 tokens live-pris!

PC0000031 Prisprediktion Vil du vide, hvor PC0000031 måske er på vej hen? Vores PC0000031 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PC0000031 Tokens prisprediktion nu!

