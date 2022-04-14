TracyAI by Virtuals (TRACY) Tokenomics Få vigtig indsigt i TracyAI by Virtuals (TRACY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TracyAI by Virtuals (TRACY) Information TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding. Officiel hjemmeside: https://tracy.tech/ Hvidbog: https://medium.com/@TracyAI/introducing-tracyai-the-future-of-sports-commentary-analytics-6578e8d72359 Køb TRACY nu!

TracyAI by Virtuals (TRACY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TracyAI by Virtuals (TRACY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 103.43K $ 103.43K $ 103.43K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 639.31M $ 639.31M $ 639.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 161.78K $ 161.78K $ 161.78K Alle tiders Høj: $ 0.01783344 $ 0.01783344 $ 0.01783344 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016178 $ 0.00016178 $ 0.00016178 Få mere at vide om TracyAI by Virtuals (TRACY) pris

TracyAI by Virtuals (TRACY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TracyAI by Virtuals (TRACY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRACY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRACY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRACY's tokenomics, kan du udforske TRACY tokens live-pris!

TRACY Prisprediktion Vil du vide, hvor TRACY måske er på vej hen? Vores TRACY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRACY Tokens prisprediktion nu!

