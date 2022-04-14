Traceon AI (TOAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Traceon AI (TOAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Traceon AI (TOAI) Information Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Officiel hjemmeside: https://www.traceonai.io/ Hvidbog: https://traceonai.gitbook.io/traceonai Køb TOAI nu!

Traceon AI (TOAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Traceon AI (TOAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.40K $ 83.40K $ 83.40K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.40K $ 83.40K $ 83.40K Alle tiders Høj: $ 0.296402 $ 0.296402 $ 0.296402 Alle tiders Lav: $ 0.00613895 $ 0.00613895 $ 0.00613895 Nuværende pris: $ 0.00833963 $ 0.00833963 $ 0.00833963 Få mere at vide om Traceon AI (TOAI) pris

Traceon AI (TOAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Traceon AI (TOAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOAI's tokenomics, kan du udforske TOAI tokens live-pris!

