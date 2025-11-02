TQQQ xStock (TQQQX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 117.02 $ 117.02 $ 117.02 24H lav $ 118.78 $ 118.78 $ 118.78 24H høj 24H lav $ 117.02$ 117.02 $ 117.02 24H høj $ 118.78$ 118.78 $ 118.78 All Time High $ 235.95$ 235.95 $ 235.95 Laveste pris $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Prisændring (1H) -0.26% Prisændring (1D) +0.83% Prisændring (7D) +6.58% Prisændring (7D) +6.58%

TQQQ xStock (TQQQX) realtidsprisen er $118.13. I løbet af de sidste 24 timer har TQQQX handlet mellem et lavpunkt på $ 117.02 og et højdepunkt på $ 118.78, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TQQQXs højeste pris nogensinde er $ 235.95, mens den laveste pris nogensinde er $ 82.33.

Når det gælder kortsigtet performance, TQQQX har ændret sig med -0.26% i løbet af den sidste time, +0.83% i løbet af 24 timer og +6.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TQQQ xStock (TQQQX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Cirkulationsforsyning 9.30K 9.30K 9.30K Samlet Udbud 37,362.048861786 37,362.048861786 37,362.048861786

Den nuværende markedsværdi på TQQQ xStock er $ 1.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TQQQX er 9.30K, med et samlet udbud på 37362.048861786. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.41M.