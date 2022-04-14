TOTO (TOTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOTO (TOTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOTO (TOTO) Information TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer. Officiel hjemmeside: https://www.terrytoto.com/ Køb TOTO nu!

TOTO (TOTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOTO (TOTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 927.63K $ 927.63K $ 927.63K Samlet udbud $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Cirkulerende forsyning $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 927.63K $ 927.63K $ 927.63K Alle tiders Høj: $ 0.00299686 $ 0.00299686 $ 0.00299686 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000937 $ 0.000937 $ 0.000937 Få mere at vide om TOTO (TOTO) pris

TOTO (TOTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOTO (TOTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOTO's tokenomics, kan du udforske TOTO tokens live-pris!

