Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tortuga Staked Aptos (TAPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Information Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Officiel hjemmeside: https://tortuga.finance/ Køb TAPT nu!

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tortuga Staked Aptos (TAPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 105.66K $ 105.66K $ 105.66K Samlet udbud $ 18.52K $ 18.52K $ 18.52K Cirkulerende forsyning $ 18.52K $ 18.52K $ 18.52K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.66K $ 105.66K $ 105.66K Alle tiders Høj: $ 38.0 $ 38.0 $ 38.0 Alle tiders Lav: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Nuværende pris: $ 5.7 $ 5.7 $ 5.7 Få mere at vide om Tortuga Staked Aptos (TAPT) pris

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tortuga Staked Aptos (TAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAPT's tokenomics, kan du udforske TAPT tokens live-pris!

