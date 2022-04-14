TORA NEKO (TORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i TORA NEKO (TORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TORA NEKO (TORA) Information Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://toraeth.com

TORA NEKO (TORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TORA NEKO (TORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.03K $ 54.03K $ 54.03K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.03K $ 54.03K $ 54.03K Alle tiders Høj: $ 0.02855826 $ 0.02855826 $ 0.02855826 Alle tiders Lav: $ 0.00026163 $ 0.00026163 $ 0.00026163 Nuværende pris: $ 0.00054027 $ 0.00054027 $ 0.00054027 Få mere at vide om TORA NEKO (TORA) pris

TORA NEKO (TORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TORA NEKO (TORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TORA's tokenomics, kan du udforske TORA tokens live-pris!

