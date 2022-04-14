TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOPKEK Capital (TOPKEK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOPKEK Capital (TOPKEK) Information TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Officiel hjemmeside: https://www.topkek.io Køb TOPKEK nu!

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOPKEK Capital (TOPKEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.49K $ 119.49K $ 119.49K Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.49K $ 119.49K $ 119.49K Alle tiders Høj: $ 0.00217787 $ 0.00217787 $ 0.00217787 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010848 $ 0.00010848 $ 0.00010848 Få mere at vide om TOPKEK Capital (TOPKEK) pris

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOPKEK Capital (TOPKEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOPKEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOPKEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOPKEK's tokenomics, kan du udforske TOPKEK tokens live-pris!

TOPKEK Prisprediktion Vil du vide, hvor TOPKEK måske er på vej hen? Vores TOPKEK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOPKEK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!