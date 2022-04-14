Topcat (TOPCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Topcat (TOPCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Topcat (TOPCAT) Information Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community! Officiel hjemmeside: https://topcatrx.com/ Køb TOPCAT nu!

Topcat (TOPCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Topcat (TOPCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.76K $ 49.76K $ 49.76K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.76K $ 49.76K $ 49.76K Alle tiders Høj: $ 0.00201134 $ 0.00201134 $ 0.00201134 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Topcat (TOPCAT) pris

Topcat (TOPCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Topcat (TOPCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOPCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOPCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOPCAT's tokenomics, kan du udforske TOPCAT tokens live-pris!

TOPCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor TOPCAT måske er på vej hen? Vores TOPCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOPCAT Tokens prisprediktion nu!

