toona (TOONA) Information Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone. Officiel hjemmeside: https://www.toona.art/ Køb TOONA nu!

toona (TOONA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for toona (TOONA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 161.73K $ 161.73K $ 161.73K Samlet udbud $ 943.55M $ 943.55M $ 943.55M Cirkulerende forsyning $ 943.55M $ 943.55M $ 943.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 161.73K $ 161.73K $ 161.73K Alle tiders Høj: $ 0.00270249 $ 0.00270249 $ 0.00270249 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017141 $ 0.00017141 $ 0.00017141 Få mere at vide om toona (TOONA) pris

toona (TOONA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for toona (TOONA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOONA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOONA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOONA's tokenomics, kan du udforske TOONA tokens live-pris!

