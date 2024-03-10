tooker kurlson (TOOKER) Tokenomics Få vigtig indsigt i tooker kurlson (TOOKER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

tooker kurlson (TOOKER) Information The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Officiel hjemmeside: https://www.tookerkurlson.com/ Køb TOOKER nu!

tooker kurlson (TOOKER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for tooker kurlson (TOOKER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 668.81K $ 668.81K $ 668.81K Samlet udbud $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Cirkulerende forsyning $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 668.81K $ 668.81K $ 668.81K Alle tiders Høj: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0006889 $ 0.0006889 $ 0.0006889 Få mere at vide om tooker kurlson (TOOKER) pris

tooker kurlson (TOOKER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for tooker kurlson (TOOKER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOOKER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOOKER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOOKER's tokenomics, kan du udforske TOOKER tokens live-pris!

